Eşi Mohammed Alsaloussi ile İstanbul'a gelen Şeyma Subaşı aşka geldiği anları paylaştı!

Şeyma Subaşı, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Mohammed Alsaloussi ile mayıs ayında Mısır'da nikah masasına oturdu.



Çift, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi.

Sosyal medya fenomeni eşiyle aşka geldi anları Instagram'dan paylaştı.



Subaşı'ya binlerce beüeni geldi.

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