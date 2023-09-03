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Eşi Mohammed Alsaloussi ile İstanbul'a gelen Şeyma Subaşı aşka geldiği anları paylaştı!

Eşi Mohammed Alsaloussi ile İstanbul'a gelen Şeyma Subaşı aşka geldiği anları paylaştı! İşte detaylar...

Eşi Mohammed Alsaloussi ile İstanbul'a gelen Şeyma Subaşı aşka geldiği anları paylaştı!

Şeyma Subaşı, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Mohammed Alsaloussi ile mayıs ayında Mısır'da nikah masasına oturdu.

Eşi Mohammed Alsaloussi ile İstanbul'a gelen Şeyma Subaşı aşka geldiği anları paylaştı!
Çift, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi.

Eşi Mohammed Alsaloussi ile İstanbul'a gelen Şeyma Subaşı aşka geldiği anları paylaştı!

Sosyal medya fenomeni eşiyle aşka geldi anları Instagram'dan paylaştı.

Eşi Mohammed Alsaloussi ile İstanbul'a gelen Şeyma Subaşı aşka geldiği anları paylaştı!
Subaşı'ya binlerce beüeni geldi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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