 Şeyma Subaşı düğününde gözyaşlarına hakim olamadı! Subaşı'nın ağlama sebebi ortaya çıktı!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık ilişki sürdürdüğü Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlendi. Türkiye'de nikah masasına oturan çift, daha sonra iki gün üst üste Marakeş'te düğün yaptı.



Subaşı'nın düğünü kadar, Türkiye'den davet ettiği arkadaşları da çok konuşuldu.



Az sayıda arkadaşını davet eden Subaşı'nın düğününde ailesinden kimsenin olmaması dikkat çekti.

Sosyal medyada mutlu anlarını paylaşan Subaşı'nın bir ara ağladığı iddia edildi.



Ailesinden kimsenin olmamasına üzülüp gözyaşlarına boğulan Subaşı'yı arkadaşları teselli etti.

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