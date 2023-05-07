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Şeyma Subaşı düğününde gözyaşlarına hakim olamadı! Subaşı'nın ağlama sebebi ortaya çıktı!

Ünlü isim Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile düğününde ağladığı iddia edildi. İşte haberin detayları...

Şeyma Subaşı düğününde gözyaşlarına hakim olamadı! Subaşı'nın ağlama sebebi ortaya çıktı!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık ilişki sürdürdüğü Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlendi. Türkiye'de nikah masasına oturan çift, daha sonra iki gün üst üste Marakeş'te düğün yaptı.

Şeyma Subaşı düğününde gözyaşlarına hakim olamadı! Subaşı'nın ağlama sebebi ortaya çıktı!
Subaşı'nın düğünü kadar, Türkiye'den davet ettiği arkadaşları da çok konuşuldu.

Şeyma Subaşı düğününde gözyaşlarına hakim olamadı! Subaşı'nın ağlama sebebi ortaya çıktı!
Az sayıda arkadaşını davet eden Subaşı'nın düğününde ailesinden kimsenin olmaması dikkat çekti.

 Şeyma Subaşı düğününde gözyaşlarına hakim olamadı! Subaşı'nın ağlama sebebi ortaya çıktı!

Sosyal medyada mutlu anlarını paylaşan Subaşı'nın bir ara ağladığı iddia edildi.

Şeyma Subaşı düğününde gözyaşlarına hakim olamadı! Subaşı'nın ağlama sebebi ortaya çıktı!
Ailesinden kimsenin olmamasına üzülüp gözyaşlarına boğulan Subaşı'yı arkadaşları teselli etti.

 

 

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