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Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi boşanıyor mu? Gerçek ortaya çıktı!

Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te dillere destan bir düğünle hayatını birleştirmişti. Ancak Subaşı'nın sadece 4 ay önce evlendiği eşi Meedo'dan boşanacağı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi boşanıyor mu? Gerçek ortaya çıktı!

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile İstanbul'da nikah masasına oturmuştu. Ardından Subaşı ve Alsaloussi Fas'ın Marakeş şehrinde dillere destan bir düğünle dünyavevine girmişti. Subaşı, Marakeş şehrindeki düğünden sonra, balayı için önce Japonya'yı; sonra Bali'yi tercih etmişti.

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi boşanıyor mu? Gerçek ortaya çıktı!
Ünlü çift, 18 Mayıs'ta özel bir uçakla Tokyo'ya uçmuştu. Ultra lüks hayatıyla adından söz ettiren ünlü isim evlendikten sonra adeta inzivaya çekilmişti. Evlendikten sonra daha az paylaşım yapan Subaşı'nın, son paylaşımı sosyal medyayı çalkaladı. Rami Kütüphanesi'nin bahçesinden bir video paylaşan Şeyma Subaşı'nın parmağında yüzüğünün olmaması dikkat çekmişti. Şeyma Subaşı ile kısa sürede evlenen Mısırlı milyarderin boşanacağı ortaya çıktı.

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi boşanıyor mu? Gerçek ortaya çıktı!
GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt, boşanmanın detaylarını yazdı...


Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile evleneceğini ilk bu köşeden öğrendiğiniz Şeyma Subaşı ile ilgili yine ilk kez bu köşede okuyacağız bir haberim var. Ancak bu kez 'mutlu' bir haber değil! Çalkantılı aşklarını, 1 Mayıs'ta İstanbul'daki nikahla resmiyete döküp Marakeş'te iki gün iki gece düğün yapan çift boşanıyor. Evet; yanlış okumadınız... Henüz dört aylık evli olan çiçeği burnunda çift boşanmak için resmi süreci başlatmış. Evliliklerinin ikinci haftasında Tokyo'da balayındayken sorunlar yaşamaya başladığını öğrendiğim çift, iki hafta önce İstanbul'da bir kulüpte ciddi bir tartışma yaşamış ve Meedo ülkeyi terk etmiş. Geçen hafta da boşanma protokolü imzalayıp mahkemeye başvurmuşlar. Protokol imzaladıkları için ilk celsede boşanacaklar.

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