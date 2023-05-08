 Şeyma Subaşı son giydiği gelinlikle büyüledi! Herkes gelinliği konuşuyor!

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlendi. Subaşı, dört defa gelinlik giydi.

Sosyal medya fenomenin son giydiği gelinlik ise olay yarattı. Subaşı'nın gelinliği ise beğeni topladı.



Sosyal medya fenomeninin kızı Melisa Ilıcalı da annesini yalnız bırakmadı.

Subaşı kareye, "Hayatımızın, saf, duygusal ve en güzel zamanı... Düğünümüz" diye yazdı.

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