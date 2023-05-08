  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Şeyma Subaşı son giydiği gelinlikle büyüledi! Herkes gelinliği konuşuyor!

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlendi. Subaşı'nın son gelinliği ise olay yarattı. İşte detaylar...

Şeyma Subaşı son giydiği gelinlikle büyüledi! Herkes gelinliği konuşuyor!

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlendi. Subaşı, dört defa gelinlik giydi.

 Şeyma Subaşı son giydiği gelinlikle büyüledi! Herkes gelinliği konuşuyor!

Sosyal medya fenomenin son giydiği gelinlik ise olay yarattı. Subaşı'nın gelinliği ise beğeni topladı.

Şeyma Subaşı son giydiği gelinlikle büyüledi! Herkes gelinliği konuşuyor!
Sosyal medya fenomeninin kızı Melisa Ilıcalı da annesini yalnız bırakmadı.

 Şeyma Subaşı son giydiği gelinlikle büyüledi! Herkes gelinliği konuşuyor!

Subaşı kareye, "Hayatımızın, saf, duygusal ve en güzel zamanı... Düğünümüz" diye yazdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Şeyma Subaşı düğününde gözyaşlarına hakim olamadı! Subaşı'nın ağlama sebebi ortaya çıktı!
  Magazin

Şeyma Subaşı düğününde gözyaşlarına hakim olamadı! Subaşı'nın ağlama sebebi ortaya çıktı!

Şeyma Subaşı evlendi! Subaşı imzayı atar atmaz bakın ne yaptı?
  Magazin

Şeyma Subaşı evlendi! Subaşı imzayı atar atmaz bakın ne yaptı?

Şeyma Subaşı, düğününe ablasını çağırmıyor mu? Subaşı'dan ablası için flaş açıklama...
  Magazin

Şeyma Subaşı, düğününe ablasını çağırmıyor mu? Subaşı'dan ablası için flaş açıklama...

25 yıl sonra Alpay'ın şarkısını seslendiren Ferhat Göçer itiraf etti
  Magazin

25 yıl sonra Alpay'ın şarkısını seslendiren Ferhat Göçer itiraf etti

Ünlü oyuncu Merve Boluğur sezonu açtı
  Magazin

Ünlü oyuncu Merve Boluğur sezonu açtı

Sıla'dan müthiş konser
  Magazin

Sıla'dan müthiş konser