 Şeyma Subaşı'nın çok konuşulan gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı! 

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile düğünün yankıları sürüyor.

Üç gün üst üste düğün yapan Subaşı'nın son giydiği gelinlik ise sosyal medyada gündem olmuştu.



Modacı Ebru Şancı, sosyal medya fenomeni Subaşı'nın gelinliğinin fiyatını ortaya çıkardı.



Subaşı'nın Galia Lahav tasarımlı gelinliğinin fiyatının 11 bin 400 dolar olduğu öğrenildi. Sosyal medya fenomeninin 250 bin TL ödediği ortaya çıkmış oldu.



Ebru Şancı'nın gelinliğin tasarımcıya ulaşarak, fiyatı ortaya çıkarmış oldu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.