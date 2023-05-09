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Şeyma Subaşı'nın çok konuşulan gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı! 

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlenen Şeyma Subaşı'nın son giydiği gelinlik sosyal medyada olay yaratmıştı. Gelinliğin fiyatını Ebru Şancı ortaya çıkardı. İşte detaylar...

Şeyma Subaşı'nın çok konuşulan gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı! 

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile düğünün yankıları sürüyor.

 Şeyma Subaşı'nın çok konuşulan gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı! 

Üç gün üst üste düğün yapan Subaşı'nın son giydiği gelinlik ise sosyal medyada gündem olmuştu.

 Şeyma Subaşı'nın çok konuşulan gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı! 


Modacı Ebru Şancı, sosyal medya fenomeni Subaşı'nın gelinliğinin fiyatını ortaya çıkardı.

Şeyma Subaşı'nın çok konuşulan gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı! 
Subaşı'nın Galia Lahav tasarımlı gelinliğinin fiyatının 11 bin 400 dolar olduğu öğrenildi. Sosyal medya fenomeninin 250 bin TL ödediği ortaya çıkmış oldu.

Şeyma Subaşı'nın çok konuşulan gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı! 
Ebru Şancı'nın gelinliğin tasarımcıya ulaşarak, fiyatı ortaya çıkarmış oldu.

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