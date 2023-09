Acun Ilıcalı resmen duyurdu! Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısı belli oldu Her yıl merakla takip edilen ve kendine has bir izleyici kitlesine sahip olan Survivor, yeni sezonda da ekrana gelecek. Son olarak ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısını duyurdu.