  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yla evleniyor mu?

Acun Ilıcalı'dan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya sürpriz evlilik teklifi etti. İşte haberin detayları...

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yla evleniyor mu?

Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre; Acun Ilıcalı geçen gün sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın doğum günü için sürpriz bir parti organize etti.

 Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yla evleniyor mu?

Ilıcalı, sevgilisiyle çekilen karelerini sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Duygularımı bugün kulağına söyledim, herkes duymasın. Doğum günün kutlu olsun, her günümüz böyle mutlu olsun.”

YÜZÜK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü televizyoncunun bu sözleri üzerine sevgilisine Evlilik teklifi ettiği ve Altunkaya’nın teklifi kabul etmesiyle çifte kutlama yaptığı ortaya çıktı. Hatta çiftin bu yaz evleneceği de konuşulanlar arasında.
Dördüncü kez nikâh masasına oturacak olan Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile 3 yıldır birlikte.

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yla evleniyor mu?

Acun Ilıcalı’nın sevgilisinin doğum günü kutlamasından paylaştığı fotoğraflarda Altunkaya’nın parmağındaki yüzük de dikkat çekti.


ÇAĞLA İLE ÇOK MUTLUYUM
Üç yıldır Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Acun Ilıcalı özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu:

“Çok mutlu bir bir beraberliğim var. Çağla ile olan küçük ve masum dünyamda çok mutluyum. O dünya benim için çok rahatlatıcı”.

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yla evleniyor mu?

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Acun Ilıcalı'nın yeni rotası bakın neresi?
  Magazin

Acun Ilıcalı'nın yeni rotası bakın neresi?

Acun Ilıcalı Hull City'den sonra bir takım daha satın aldı
  Magazin

Acun Ilıcalı Hull City'den sonra bir takım daha satın aldı

Acun Ilıcalı sokakta yürüyemedi!
  Magazin

Acun Ilıcalı sokakta yürüyemedi!

Serenay Sarıkayı'nın yeşil tüylü terliğinin fiyatı dudak uçuklattı
  Magazin

Serenay Sarıkayı'nın yeşil tüylü terliğinin fiyatı dudak uçuklattı

Sinem Kobal'dan yaz pozları
  Magazin

Sinem Kobal'dan yaz pozları

Nesrin Cavadzade'den aşk açıklaması  
  Magazin

Nesrin Cavadzade'den aşk açıklaması  