Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızı zehirlenerek hastanelik oldu

Anne ve kız önceki gün fenalaştı ve hastanelik oldu. Yapılan tetkikler sonucu zehirlendikleri öğrenildi. İçtikleri meşrubatın içindeki buzdan kaynaklı zehirlenen anne ve kızın durumu iyi.

‘NAZAR DEĞDİ’

Zeynep Yılmaz’ın arkadaşları serum tedavisi gördüğü andan fotoğraf paylaşarak ‘nazar değdi’ yorumunda bulundu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.