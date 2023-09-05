  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızı zehirlenerek hastanelik oldu

Thanks Mimarlık’ın kurucusu Zeynep Yılmaz ve eski eşi Acun Ilıcalı’dan olan çocukları Yasemin Ilıcalı ile Bodrum’da tatil yaparken buzdan zehirlendi.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızı zehirlenerek hastanelik oldu

Anne ve kız önceki gün fenalaştı ve hastanelik oldu. Yapılan tetkikler sonucu zehirlendikleri öğrenildi. İçtikleri meşrubatın içindeki buzdan kaynaklı zehirlenen anne ve kızın durumu iyi.

‘NAZAR DEĞDİ’

Zeynep Yılmaz’ın arkadaşları serum tedavisi gördüğü andan fotoğraf paylaşarak ‘nazar değdi’ yorumunda bulundu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya evleniyor! Nikah tarihi belli oldu
  Magazin

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya evleniyor! Nikah tarihi belli oldu

Acun Ilıcalı dördüncü kez mi evleniyor? O detay dikkat çekti!
  Magazin

Acun Ilıcalı dördüncü kez mi evleniyor? O detay dikkat çekti!

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yla evleniyor mu?
  Magazin

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yla evleniyor mu?

Acun Ilıcalı'nın yeni rotası bakın neresi?
  Magazin

Acun Ilıcalı'nın yeni rotası bakın neresi?

Acun Ilıcalı Hull City'den sonra bir takım daha satın aldı
  Magazin

Acun Ilıcalı Hull City'den sonra bir takım daha satın aldı

Acun Ilıcalı sokakta yürüyemedi!
  Magazin

Acun Ilıcalı sokakta yürüyemedi!