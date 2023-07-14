 Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya evleniyor! Nikah tarihi belli oldu

Snob Magazin'in haberine göre; Bir yıl evli kaldığı Şeyma Subaşı'dan 2018'de boşanan Acun Ilıcalı, yeniden evleniyor.



Ilıcalı, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya 10 gün önce evlenme teklifi etmişti.



Alaçatı'da sevgilisinin doğum gününde Altunkaya'dan, "Evet" cevabı alan Ilıcalı, düğün hazırlıklarına da başladı.

İngiltere Championship takımlarından Hull City'yi Ocak 2022'de satın alan Ilıcalı, geçtiğimiz ay İrlanda Premier Ligi ekiplerinden Shelbourne FC'yi satın aldığını duyurmuştu.

Kanalı TV8 ve futbol takımları nedeniyle yoğun bir süreç geçiren Ilıcalı'nın, sevgilisiyle eylül ayında nikah masasına oturacağı iddia edildi.



Aile ve yakın arkadaşlarının olacağı düğünde Ilıcalı, dördüncü kez nikah masasına oturmuş olacak.

Altunkaya, geçtiğimiz günlerde AVM'ye gitmiş, tektaşı dikkat çekmişti.

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