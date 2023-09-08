Acun Ilıcalı duyurdu! İşte 'Survivor All Star 2024'ün üçüncü yarışmacısı

'Survivor 2023', 13 Haziran'da canlı yayınla ekranlara gelen büyük final ile sona ermiş, kıyasıya rekabetin kazananı Nefise Karatay olmuştu. Bu yıl 'All Star' formatında düzenlenecek yarışmada kimlerin yer alacağı merak konusu olmuştu.

'SMS İLE ELEME' SİSTEMİ DEĞİŞTİ

Survivor 2024 All Star'da SMS oylaması yapılmayacak. Yeni konseptte eleme adayı olan yarışmacılar, kendi aralarında düelloya çıkacak ve performansı kötü olan isim adaya veda edecek.

İLK YARIŞMACI NİHAT ALTINKAYA

İlk yarışmacının Nihat Altınkaya olduğu duyurulmuştu. Acun Ilıcalı, "Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012’de Survivor’ı kazanan Nihat’a All Star’da başarılar diliyorum" ifadelerine yer vermişti.

NAGİHAN TEKRAR SURVİVOR'DA

Fenomen yarışmanın ikinci ünlüsü ise Nagihan Karadere olarak belirlenmişti. Ilıcalı, daha önce üç kez parkurlara çıkan eski milli atletin Survivor All Star 2024'te de yarışacağını açıklamıştı.

"SMS YOK, MEYDAN SENİN!"

Acun Ilıcalı, Instagram paylaşımında, "Nagihan Karadere Survivor All Star 2024’te. Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım" ifadelerini kullanmıştı.

OGEDAY ÜÇÜNCÜ KEZ MÜCADELE EDECEK

2017 yılında düzenlenen Survivor'da birinci olmayı başaran, 2022'de bir kez daha parkurlarda boy gösteren Ogeday Girişken, iki sezon sonra bir kez daha aynı platformda yer alacak.

Acun Ilıcalı, "Survivor 2017'nin şampiyonu Ogeday Girişken, Survivor All Star 2014'te olacak. Yarışmalara konsantre bir Ogeday'ın iddialı bir yarışmacı olacağından şüphem yok" mesajını yayınladı.

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