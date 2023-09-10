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Acun Ilıcalı 'Survivor All Star 2024'te yarışacak bir ismi daha duyurdu

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor yarışmasının önümüzdeki sene All Star formatında ekrana gelecek olan sezonunun beşinci yarışmacısı belli oldu.. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yarışmacıya başarılar diledi.

Acun Ilıcalı 'Survivor All Star 2024'te yarışacak bir ismi daha duyurdu

Survivor 2023, 13 Haziran akşamı yapılan final programı ile sona ermiş ve kıyasıya mücadelenin kazananı Nefise olmuştu. Bu yıl düzenlenecek Survivor All Star'da ise kimlerin yarışacağı ise merak konusu olmuştu.

Acun Ilıcalı 'Survivor All Star 2024'te yarışacak bir ismi daha duyurdu

'SMS İLE ELEME' SİSTEMİ DEĞİŞTİ!

Survivor 2024 All Star'da SMS oylaması yapılmayacak. Yeni konseptte eleme adayı olan yarışmacılar, kendi aralarında düelloya çıkacak ve performansı kötü olan isim adaya veda edecek.

Acun Ilıcalı 'Survivor All Star 2024'te yarışacak bir ismi daha duyurdu

SURVIVOR KADROSU

Her gün bir isim açıklayan Acun Ilıcalı; Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken'den sonra "Sevgili Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star 2024’te bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum" mesajını paylaşmıştı.

Acun Ilıcalı 'Survivor All Star 2024'te yarışacak bir ismi daha duyurdu

BEŞİNCİ İSİM SERCAN YILDIRIM OLDU

Survivor All Star 2024'te yarışacak isimlerden biri daha açıklandı. Acun Ilıcalı eski futbolcu Sercan Yıldırım'ın da Survivor kadrosunda olacağını duyurdu.

Futbolculuk kariyerinin yanı sıra Survivor'daki performansıyla da adından söz ettiren Sercan Yıldırım, 2021 yılında yoga eğitmeni Nihan Yönel'le nikah masasına oturmuştu. Çiftin evliliği 2 yıl sürmüştü.

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