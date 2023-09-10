Acun Ilıcalı 'Survivor All Star 2024'te yarışacak bir ismi daha duyurdu

Survivor 2023, 13 Haziran akşamı yapılan final programı ile sona ermiş ve kıyasıya mücadelenin kazananı Nefise olmuştu. Bu yıl düzenlenecek Survivor All Star'da ise kimlerin yarışacağı ise merak konusu olmuştu.

'SMS İLE ELEME' SİSTEMİ DEĞİŞTİ!

Survivor 2024 All Star'da SMS oylaması yapılmayacak. Yeni konseptte eleme adayı olan yarışmacılar, kendi aralarında düelloya çıkacak ve performansı kötü olan isim adaya veda edecek.

SURVIVOR KADROSU

Her gün bir isim açıklayan Acun Ilıcalı; Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken'den sonra "Sevgili Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star 2024’te bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum" mesajını paylaşmıştı.

BEŞİNCİ İSİM SERCAN YILDIRIM OLDU

Survivor All Star 2024'te yarışacak isimlerden biri daha açıklandı. Acun Ilıcalı eski futbolcu Sercan Yıldırım'ın da Survivor kadrosunda olacağını duyurdu.

Futbolculuk kariyerinin yanı sıra Survivor'daki performansıyla da adından söz ettiren Sercan Yıldırım, 2021 yılında yoga eğitmeni Nihan Yönel'le nikah masasına oturmuştu. Çiftin evliliği 2 yıl sürmüştü.

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