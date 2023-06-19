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İki yıl önce evlenen Sercan Yıldırım ile Nihan Yönel boşanıyor

Eski milli futbolcu Sercan Yıldırım, iki yıl önce evlendiği eşi Nihan Yönel ile boşandığını açıkladı. İşte detaylar...

İki yıl önce evlenen Sercan Yıldırım ile Nihan Yönel boşanıyor

Eski milli futbolcu Sercan Yıldırım, iki yıl önce evlendiği eşi Nihan Yönel ile ayrıldığını açıkladı.

 İki yıl önce evlenen Sercan Yıldırım ile Nihan Yönel boşanıyor

Futbolculuk kariyerinin yanı sıra Survivor'daki performansıyla da adından söz ettiren Sercan Yıldırım, "Bir süredir evliliğimiz ile ilgili yaşadığımız fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için karşılıklı konuşup anlaşarak saygı çerçevesi içinde ayrılmış bulunmaktayız. Konu ile alakalı hassasiyetinizi diler, kararımıza ve gizliliğimize saygı göstermenizi rica ederim..." açıklamasını yaptı.

 İki yıl önce evlenen Sercan Yıldırım ile Nihan Yönel boşanıyor

 

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