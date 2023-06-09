Acun Ilıcalı, İngiltere takımı Hull City'den sonra bir takım daha satın aldı. Ilıcalı, İrlanda Premier Ligi’nin en eski ve köklü kulüplerinden Shelbourne FC'i satın aldı.



Twitter'dan açıklama yapan Ilıcalı, "Hull City ile başlayan güçlü futbol yatırımlarımız İrlanda Premier Ligi’nin en eski ve köklü kulüplerinden Shelbourne FC’nin çoğunluk hisselerini almamızla devam ediyor. Hedefimiz Shelbourne FC ile birlikte Avrupa Kupaları’na katılmak, önemli başarılar elde etmek ve birçok yeteneği dünya futboluna kazandırmak. İrlanda futboluna, kulübün potansiyeline ve taraftarlarımıza olan inancımız sonsuz" dedi.

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