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Annesini kaybeden Akın Akınözü'nden duygusal mesaj

Annesini kaybeden Akın Akınözü'nden duygusal mesaj. İşte detaylar...

Annesini kaybeden Akın Akınözü'nden duygusal mesaj

Akın Akınözü, kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü'nü kaybetmişti.

 Annesini kaybeden Akın Akınözü'nden duygusal mesaj
Oyuncu, annesinin Vadistanbul Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakiben Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa vereceklerini açıkladı.

Annesini kaybeden Akın Akınözü'nden duygusal mesaj
Akınözü duygusal bir mesaj yayınladı. Oyuncu, "Ben inancımı kaybettim. Karşılıksız sevilmeyi kaybettim. Masumiyetimi kaybettim. Umudumu kaybettim. Amacımı kaybettim. Yolumu kaybettim. Mücadelemi kaybettim. Geçmişimi kaybettim. Hayallerimi kaybettim. Heyecanımı kaybettim. Yuvamı kaybettim. Kahramanımı kaybettim. Çocukluğumu kaybettim. Meleğimi kaybettim. Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim. Çünkü ben seni kaybettim. Bundan sonra hayat benim için hep buruk ve hep eksik olacak. Tek kalan ise sana duyduğum sonsuz “ÖZLEM”... Oğlun" diye yazdı.

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