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Ünlü çift Çağlar Söyüncü ile Serra Pakdemir bebeklerinin olacağını açıkladı

Ünlü çift Çağlar Söyüncü ile Serra Pakdemir bebeklerinin olacağını açıkladı. İşte detaylar...

Ünlü çift Çağlar Söyüncü ile Serra Pakdemir bebeklerinin olacağını açıkladı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, mayıs ayında Serra Pakdemir ile evlenmişti.

 Ünlü çift Çağlar Söyüncü ile Serra Pakdemir bebeklerinin olacağını açıkladı

Pakdemir'in paylaştığı ultrason görüntüsünü, Çağlar Söyüncü de kendi sayfasına ekleyip

 Ünlü çift Çağlar Söyüncü ile Serra Pakdemir bebeklerinin olacağını açıkladı

beyaz kalp ve nazar boncuğu emojisiyle yayımladı.

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