 Ünlü çift Çağlar Söyüncü ile Serra Pakdemir bebeklerinin olacağını açıkladı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, mayıs ayında Serra Pakdemir ile evlenmişti.

Pakdemir'in paylaştığı ultrason görüntüsünü, Çağlar Söyüncü de kendi sayfasına ekleyip

beyaz kalp ve nazar boncuğu emojisiyle yayımladı.

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