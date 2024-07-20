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Kanal D'de şok ayrılık! Nursel Ergin 'Gelinim Mutfakta' programından ayrıldı

Kanal D'de şok ayrılık! Nursel Ergin 'Gelinim Mutfakta' programından ayrıldı. İşte detaylar...

Kanal D'de şok ayrılık! Nursel Ergin 'Gelinim Mutfakta' programından ayrıldı

Nursel Ergin, Kanal D'de ekrana gelen 'Gelinim Mutfakta' programından ayrıldı. Sunucu duygularını Instagram'dan yazdı.

Kanal D'de şok ayrılık! Nursel Ergin 'Gelinim Mutfakta' programından ayrıldı
Ergin, "Biri gidince başkasının gelişini hazırlar. Bir şey bitince,diğerinin başlangıcını hazırlar. Bu yüzden ne gitmekten korkarım ne de bitirmekten. Çok keyifli bir 600 bölümdü. 'Gelinim Mutfakta' bana çok şey kattı, reytinglerimiz izleyicimizin cevabıydı. Gurur duydum kendimle sayenizde ama aynı zaman da ne isteyip ne istemediğimi de anladım. Ben kalbiyle hareket eden biri olarak; sevgili yapımcım ve kanaldan izin istedim, onlar da beni kırmadı. Tüm seyircime de sevgilerimi iletiyorum bende sizi çok seviyorum. En kısa zamanda her zaman olduğu gibi enerjim enerjiniz olacak" diye yazdı.

 

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