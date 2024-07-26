Elif Buse Doğan, önceki gün Hisar cafeden çıkarken görüntülendi.



Ayaküstü gazeteciler ile sohbet eden güzel şarkıcı, "Bikinili yakalanma korkunuz var mı?" diye soran muhabirlere, "Tatili ve yüzmeyi çok seviyorum ama beni bikinili asla yakalayamazsınız" diye cevap verdi.

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