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Adil Yıldırım'a Londra'da yoğun ilgi gördü

Adil Yıldırım'a Londra'da yoğun ilgi gördü

Adil Yıldırım'a Londra'da yoğun ilgi gördü

Kitapları ve videolarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Adil Yıldırım, Londra'da yoğun ilgi gördü.

Adil Yıldırım'a Londra'da yoğun ilgi gördü
Hayranların hınca hınç doldurduğu salonda gerçekleşen gösteri, izleyicilerden tam not aldı. Gösteriyi büyük bir beğeniyle takip eden konuklar, gece sonunda Adil Yıldırım'ı uzun süre alkışladı.

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