 Ekin Türkmen'den konuşulacak sosyal medya açıklaması!

Ekin Türkmen, Nişantaşı'nda görüntülendi.

'Organize İşler: Karun Hazinesi' dizisinde yer alan oyuncu, "Çok güzel geçti. Eğlendiğimiz bir set oldu. Herkesin ailece izleyebileceği bir komedi dizisi... Bende izlemedim, merak ediyorum" dedi.

Kışı daha çok sevdiğini belirten Türkmen, "Yaz insanım değilim. Yaz işkence gibi... Kışı seviyorum. Ben kışa heyecanlanıyorum. Yağmurlu bir hafta geçirdik, benim için harikaydı. Yağmur ve kar yağan İstanbul'u seviyorum. Yağmurlu havada mutlu oluyorum" diye konuştu.



İYİ OYUNCU SEÇMELERİ LAZIM

Türmen, "Oyunculuk kurallarınız var mı?" sorusuna, "Oyuncunun kuralları olması gerektiğini düşünmüyorum, böyle eğitildik. Artık kuralları biz belirlemiyoruz. Eskiden Türkan Şoray kuralı vardı şimdi RTÜK kuralları var. O bizim dışımızda gelişiyor" yanıtını verdi.



Sosyal medyayı çok kullanmayan oyuncu, "Hayat bence oradan dönmüyor. Orayı sıkıcı ve yapay görüyorum. İnsanların görünme istediğini de tuhaf buluyorum. Orada yaşıyor insanlar, sağlıklı buluyorum. Saygı duyuyorum ama bu benim görüşüm" diye konuştu. Yapımcıların bir dönem sosyal medya takipçisine göre oyuncu seçmesine Türkmen, "Reytingler ortada... Öyle yapmaya devam ederse reyting düşer. İyi oyuncu seçmeleri lazım, önemli olan o... Bence yapımcı ve kanalların buna dönmesi lazım. Takipçi sayısı yüksek olan bir şeyi seyirci izlemez. Tabii takipçi sayısı yüksek olanlardan da iyi oyuncu var" ifadelerini kullandı.

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