  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ekin Türkmen'den konuşulacak sosyal medya açıklaması!

Ekin Türkmen'den konuşulacak sosyal medya açıklaması!

Ekin Türkmen'den konuşulacak sosyal medya açıklaması!

Ekin Türkmen, Nişantaşı'nda görüntülendi.

 Ekin Türkmen'den konuşulacak sosyal medya açıklaması!

'Organize İşler: Karun Hazinesi' dizisinde yer alan oyuncu, "Çok güzel geçti. Eğlendiğimiz bir set oldu. Herkesin ailece izleyebileceği bir komedi dizisi... Bende izlemedim, merak ediyorum" dedi.

 Ekin Türkmen'den konuşulacak sosyal medya açıklaması!

Kışı daha çok sevdiğini belirten Türkmen, "Yaz insanım değilim. Yaz işkence gibi... Kışı seviyorum. Ben kışa heyecanlanıyorum. Yağmurlu bir hafta geçirdik, benim için harikaydı. Yağmur ve kar yağan İstanbul'u seviyorum. Yağmurlu havada mutlu oluyorum" diye konuştu.

Ekin Türkmen'den konuşulacak sosyal medya açıklaması!
İYİ OYUNCU SEÇMELERİ LAZIM
Türmen, "Oyunculuk kurallarınız var mı?" sorusuna, "Oyuncunun kuralları olması gerektiğini düşünmüyorum, böyle eğitildik. Artık kuralları biz belirlemiyoruz. Eskiden Türkan Şoray kuralı vardı şimdi RTÜK kuralları var. O bizim dışımızda gelişiyor" yanıtını verdi.

 Ekin Türkmen'den konuşulacak sosyal medya açıklaması!


Sosyal medyayı çok kullanmayan oyuncu, "Hayat bence oradan dönmüyor. Orayı sıkıcı ve yapay görüyorum. İnsanların görünme istediğini de tuhaf buluyorum. Orada yaşıyor insanlar, sağlıklı buluyorum. Saygı duyuyorum ama bu benim görüşüm" diye konuştu. Yapımcıların bir dönem sosyal medya takipçisine göre oyuncu seçmesine Türkmen, "Reytingler ortada... Öyle yapmaya devam ederse reyting düşer. İyi oyuncu seçmeleri lazım, önemli olan o... Bence yapımcı ve kanalların buna dönmesi lazım. Takipçi sayısı yüksek olan bir şeyi seyirci izlemez. Tabii takipçi sayısı yüksek olanlardan da iyi oyuncu var" ifadelerini kullandı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Farkındalık çağrısını Cemre Baysel yapacak
  Gündem

Farkındalık çağrısını Cemre Baysel yapacak

Asuman Dabak'tan Kova burcu itirafı!
  Magazin

Asuman Dabak'tan Kova burcu itirafı!

Nevra Serezli'den Tuzlu Kahve açıklaması
  Magazin

Nevra Serezli'den Tuzlu Kahve açıklaması

Göksel Arsoy hayatını kaybetti
  Gündem

Göksel Arsoy hayatını kaybetti

Anabilim Spor Kulübü yeni sezonu yıldızlarla açtı  
  Hayatın İçinden

Anabilim Spor Kulübü yeni sezonu yıldızlarla açtı  

Neşe Erberk kabul etmediği için üzgün olduğu projeyi ilk kez açıkladı
  Magazin

Neşe Erberk kabul etmediği için üzgün olduğu projeyi ilk kez açıkladı