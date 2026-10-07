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Nevra Serezli'den Tuzlu Kahve açıklaması

Nevra Serezli'den Tuzlu Kahve açıklaması

Nevra Serezli'den Tuzlu Kahve açıklaması

Nevra Serezli, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Nevra Serezli'den Tuzlu Kahve açıklaması

Sanatçı, "25 sene Nişantaşı'nda oturdum. Şimdi Anadolu Yakası'ndayım. Ziyarete geldim, özlemişim" dedi.

 Nevra Serezli'den Tuzlu Kahve açıklaması

 

'Tuzlu Kahve' dizisiyle ekrana dönen Serezli, "Çok mutluyum. Keyifli ortam. Benim için ortam önemli... Tiyatroda kulis önemlidir, burada da öyle... Çok iyi anlaşıyoruz, sette sahne arası verilip sohbet etmek istiyoruz. Herkes birbirinden komik. Herkes yemek yemeyi seviyor, çay saatlerimiz oluyor" diye konuştu. Önemli isimlerin projede yer alması üzerine sanatçı, "Ne gibi avantajı var. Çok fazla isim bir araya gelince sıkıntı çıkıyor mu?" sorusuna, "Çıkmadı, inşallah çıkmaz da... Karşında çok iyi oyuncularla oynuyorsun, bundan güzel bir şey var mı? Kavga, gürültü ve stres yok. Ortam çok iyi... Pozitif ortamda çalışıyoruz ve bence ekrana yansıyor. Şu ana kadar hiç kapris yok" ifadelerini kullandı. Şevval Sam'ın konuşulan şivesi için Serezli, "Alıştırdı. O çalışmadan yapmaz. Onunla oynamaya ve izlemeye bayılıyorum" dedi.

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