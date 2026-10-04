 Neşe Erberk kabul etmediği için üzgün olduğu projeyi ilk kez açıkladı

Eski Türkiye ve Avrupa güzeli Neşe Erberk, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Bir süredir Amerika'da yaşayan Erberk, "İki haftadır Türkiye'deyim. Batman ve Siverek'te yeni anaokullarımızı açtık. 50 şubemiz var. Yılda iki defa geliyorum. Aile apartmanı Teşvikiye'de... Nişantaşı'nda çocukluğum geçti" dedi. Erberk, "Sizi her gördüğümüzde daha gençleşiyorsunuz" diyen muhabirlere, "Ben gençleşiyorum. Üçüz kızlarım var. Dört kız beraber yaşıyoruz" diyerek, karşılık verdi. Kızı Selin Gurdikyan'ın Miss Turkey'de derece yapmasına eski Avrupa güzeli, "Bana, 'Anne senin yaşadığın tecrübeyi yaşamak istiyorum' dedi. Tıp eğitime devam ediyor. Oyunculuk ve modelliği istemiyor" diye konuştu. Annesini kaybeden eski güzel, "Şubat ayında annemi kaybettim. Ev bomboş. Son gelişimde ameliyat için gelmiştim. 1.5 ay annemle birlikteydik. Annemle hep keyifli anılarımız oldu" açıklamasını yaptı.



HEYECANIMI BELLİ ETMEDİM AMA İÇİMDE ÇARPINTILAR VARDI

Zeki Müren'le dansı halen konuşulan Erberk, "Her yılbaşında gösteriyorlar, mutlu oluyorum. Yıl 1984, 18 yaşındayım. Beni dansa kaldırınca inanılmaz heyecanlandım. Ajda Pekkan ve Halit Kıvanç gibi çok ünlü isim vardı. Daha yeni Türkiye güzeli seçilmişti. Avrupa güzeli bile seçilmemiştim. Heyecanımı belli etmedim ama içimde çarpıntılar vardı. Keyifle hatırladığım bir şey... Mankenlik ve ajans yıllarını keyifli yaşadım. Şimdi de ayrı keyifli yaşıyorum küçük çocuklar ve anaokullarımla" açıklamasını yaptı.



TÜM DÜNYADA KRİZ VAR

Eskisi gibi defilelerin olmamasına Erberk, "Defileler kalmadı. Tekstil dönemi bizim zamanımızdaki gibi şaşaalı değil. Günde 3-4 defile olurdu. Şimdi diziler var. Genç kızlar ve erkekler dizilerde... Eğitimde alıyorlar. Gençleri beğeniyorum. Eğitimini almadığım için sinema filmi çekmemiştim. Fatma Girik'in kızı rolü gelmişti keşke onu reddetmeseydim. Eğitim almadığım için yapmadım ama keşke o rolü yapsaydım diyorum" şeklinde konuştu. Ekonomi krizin dünyada yaşandığını belirten Erberk, "Sadece Türkiye değil tüm dünyada sıkıntı var. Yıllar sonra Amerika'da benzin fiyatları uçtu. Normalde tek haneli enflasyon varken iki haneye fırladı. Hiç alışık olunmayan bir şey. Orada da bir stres var" dedi.

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