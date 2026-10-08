 Ahu Yağtu eski eşi Cem Yılmaz ile ilgili sorular üzerine röportajı bitirdi

Ahu Yağtu, Nişantaşı'nda bir davette görüntülendi.

Oyuncu, "Yeni sezon başladı. Bazı projeler var, onları bekliyorum. Diğer sezon için heyecanlanıyorum. Bir takım işleri okuyorum, doğru bir şey seçip yer almaktan daha keyif alacağım" dedi.



Saçını kısa kestiren ünlü isimler için Yağtu, "Demet Özdemir'e çok yakışmış. Bence herkes denemeli..." diye konuştu.

Paris Moda Haftası için oyuncu, "Serenay Sarıkaya müthişti. Hande Erçel'i de beğeniyorum. Hepsi birbirinden güzeldi" şeklinde konuştu. Eski eşi Cem Yılmaz'la ilgili sorular üzerine Yağtu, röportajı kesip, aracıyla Nişantaşı'ndan ayrıldı.

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