Göksel Arsoy hayatını kaybetti.

Yeşilçam’ın Altın Çocuğu olarak tanınan usta oyuncu Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti.



1950’li yıllardan itibaren çok sayıda yapımda rol alan Göksel Arsoy, fenomen projerlerle hafızalarda yer edindi.

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