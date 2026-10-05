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Göksel Arsoy hayatını kaybetti

Göksel Arsoy hayatını kaybetti.

Göksel Arsoy hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın Altın Çocuğu olarak tanınan usta oyuncu Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Göksel Arsoy hayatını kaybetti
1950’li yıllardan itibaren çok sayıda yapımda rol alan Göksel Arsoy, fenomen projerlerle hafızalarda yer edindi.

Göksel Arsoy hayatını kaybetti

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