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Anabilim Spor Kulübü yeni sezonu yıldızlarla açtı  

Anabilim Spor Kulübü yeni sezonu yıldızlarla açtı  

Anabilim Spor Kulübü yeni sezonu yıldızlarla açtı  

Anabilim Spor Kulübü, yeni spor sezonunu “Meet The Teams” organizasyonuyla açtı. Hakan Çark’ın organizasyonunu yürüttüğü, Emre Tilev’in sunduğu etkinlikte milli futbolcu Cenk Tosun, dünya rekortmeni yüzücü Emre Sakçı, olimpik yüzücü Burcu Dolunay ve spor dünyasından çok sayıda önemli isim genç sporcularla buluştu.

Anabilim Spor Kulübü yeni sezonu yıldızlarla açtı  
Etkinlikte farklı branşlarda başarı elde eden Anabilim sporcuları ödüllendirilirken, üç genç yeteneğe de burs verildi. Yüzme, voleybol ve basketbol başta olmak üzere birçok branşta milli sporcular yetiştiren kulübün ulusal ve uluslararası başarıları da paylaşıldı.

Anabilim Spor Kulübü yeni sezonu yıldızlarla açtı  
Anabilim Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kılıç, sporun çocukların disiplin, mücadele ve takım ruhu kazanmasındaki önemine dikkat çekerek, genç yeteneklerin gelişimine destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

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