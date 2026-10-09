 İmroz’da Bahar 50 ülkeyi kapsayan uluslararası vizyon yolculuğuna çıkıyor

Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’yi 15 yıl aradan sonra yeniden aynı projede buluşturan İmroz’da Bahar, uluslararası yolculuğuna başlıyor. Özcan Alper’in yazıp yönettiği Sky Films imzalı film, 20 Ekim’de El Gouna Film Festivali’nde dünya prömiyerini gerçekleştirecek; ardından Azerbaycan ve Avrupa başta olmak üzere 50 ülkede sinemaseverlerle buluşacak.

“İmroz’da Bahar”ın uluslararası yolculuğunun ilk durağı, Mısır’ın Kızıldeniz kıyısındaki El Gouna’da düzenlenen El Gouna Film Festivali olacak. Dünya sinemasından yapımları ve sinemacıları bir araya getiren festivalde 20 Ekim’de dünya prömiyerini gerçekleştirecek film, ilk kez uluslararası seyirciyle buluşacak.

İmroz’un kendine özgü doğası ve atmosferinde geçen film, yolları adada kesişen iki insanın hikâyesini merkezine alıyor. Geçmişleri ve hayatlarını şekillendiren seçimleriyle yüzleşen karakterlerin karşılaşması, ikisi için de yeni bir başlangıcın kapısını aralıyor. Aşk, hafıza ve hayatta ikinci başlangıçlar üzerine kurulan hikâyede İmroz yalnızca filmin geçtiği yer değil, anlatının duygusal dünyasının da önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Özcan Alper’in yazıp yönettiği Sky Films imzalı filmin yapımcılığını Emre Oskay üstleniyor. Oskay, “Film, başarılı oyuncularımız, muhteşem görsel dünyası ve ele aldığı evrensel duygularıyla farklı coğrafyalardaki izleyicilerle bağ kurabilecek bir hikâye ortaya koyma hedefinde” sözleriyle filmin uluslararası vizyon yolculuğunu anlatıyor.

El Gouna Film Festivali’ndeki dünya prömiyerinin ardından İmroz’da Bahar'ın global sinema dağıtımı kapsamında Azerbaycan ve Avrupa başta olmak üzere 50 ülkede vizyona girmesi planlanıyor. Uluslararası alanda tanınan oyuncu kadrosu, Özcan Alper’in sinema dili ve İmroz’un güçlü atmosferini bir araya getiren film, Türkiye’den dünyaya uzanan geniş bir vizyon yolculuğuna hazırlanıyor.

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