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Necla Uygur hayatını kaybetti

Necla Uygur hayatını kaybetti

Necla Uygur hayatını kaybetti

Usta tiyatrocu Necla Uygur, hayatını kaybetti. Duayen tiyatrocu Nejat Uygur'un eşi Necla Uygur'un vefatını oğulları Behzat ve Süheyl Uygur duyurdu.

Necla Uygur hayatını kaybetti
Nejat Uygur, 18 Kasım 2013'de hayatını kaybetmişti.

Necla Uygur hayatını kaybetti

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