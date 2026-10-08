Usta tiyatrocu Necla Uygur, hayatını kaybetti. Duayen tiyatrocu Nejat Uygur'un eşi Necla Uygur'un vefatını oğulları Behzat ve Süheyl Uygur duyurdu.



Nejat Uygur, 18 Kasım 2013'de hayatını kaybetmişti.

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