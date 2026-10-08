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Bahattin Demir magnolia’nın sırrını açıkladı

Bahattin Demir magnolia’nın sırrını açıkladı

Bahattin Demir magnolia’nın sırrını açıkladı

Acun Ilıcalı, son yıllarda Türkiye’nin en sevilen tatlıları arasında yer alan Magnolia’nın Türkiye macerasının perde arkasını paylaşınca sosyal medyada gündem oldu.

Bahattin Demir magnolia’nın sırrını açıkladı

Tatlının Türkiye’deki serüveninin arkasındaki isimlerden Bahattin Demir ise yıllar içinde Magnolia’nın nasıl “Türk usulü” bir tatlıya dönüştüğünü anlattı.

Magnolia’nın Türkiye’deki hikâyesinde Acun Ilıcalı’nın önerisinin önemli bir rol oynadığını belirten Demir, tatlıyı Türkiye’ye getirirken onu olduğu gibi bırakmadıklarını söyledi.

Bahattin Demir ise, “Türkiye’ye bir tatlı hediye ettik. Acun söyledi, ben getirdim. Ama yüzde yüz Türk tatlısıdır. Dünyanın hiçbir yerinde çilekli, Nutellalı, Oreolu yok. Magnolia diye bir tatlı yoktu. Patentini alsak kazanırız. New York’taki bir pastanenin adıdır. Biz mutasyona uğrattık. Türkan olarak yeni versiyonunu çıkarıyoruz.” dedi.

 

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