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İsmail Ege Şaşmaz Almanya'ya taşındığı iddialarına cevap verdi

İsmail Ege Şaşmaz Almanya'ya taşındığı iddialarına cevap verdi

İsmail Ege Şaşmaz Almanya'ya taşındığı iddialarına cevap verdi

Şu sıralar Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisiyle ekranlara gelmeye hazırlanan İsmail Ege Şaşmaz, Galataport İstanbul'da görüntülendi.

İsmail Ege Şaşmaz Almanya'ya taşındığı iddialarına cevap verdi
Oyuncu, mağazaları dolaşarak, sezonluk alışveriş yaptı.

 İsmail Ege Şaşmaz Almanya'ya taşındığı iddialarına cevap verdi

Hayranlarının ilgisiyle karşılaşan Şaşmaz, hatıra fotoğraflarını geri çevirmedi.

 İsmail Ege Şaşmaz Almanya'ya taşındığı iddialarına cevap verdi

Oyuncu, "Bir süredir Almanya'dan paylaşımlar yapıyordunuz. Ailece oraya mı taşındınız?" sorusuna, "Hayır, Almanya'ya taşınmadım. Kızım Azra'nın tedavisi için iki ay kadar oradaydık. Ara ara gidip geleceğiz gibi duruyor" yanıtını verdi.

 İsmail Ege Şaşmaz Almanya'ya taşındığı iddialarına cevap verdi

Yeni projesi için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Şaşmaz, muhabirlere teşekkür ederek alışverişine devam etti.

 

 

 

 

 

 

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