 Aşk Tesadüfleri Sever 3’ten ilk fragman!

Sinemada milyonlarca izleyiciye ulaşarak yıllar içinde fenomenleşen ‘Aşk Tesadüfleri Sever’, üçüncü filmiyle 20 Kasım’da yeniden beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor.

Mehmet Günsür ve Devrim Özkan’ı başrollerinde buluşturan ‘Aşk Tesadüfleri Sever 3’ün yayınlanan ilk fragmanı, geçmişten taşınan büyük bir kaybın içinden doğan yeni bir aşkın izini sürüyor.

Böcek Film ve Benesta ortak yapımı, Ömer Faruk Sorak’ın genel yönetmenliğinde, İpek Sorak’ın yönetmenliğini ve hikayesini üstlendiği, senaryosu Funda Dündar imzasını taşıyan ‘Aşk Tesadüfleri Sever 3’ün vizyon öncesi ilk fragmanı yayınlandı. Sevdiği kadının kalbiyle yaşamaya devam eden Özgür’ün geçmişinde taşıdığı büyük kayıp ile Mavi’yle karşılaşmasının ardından doğan yeni duyguların iç içe geçtiği fragman, “Yarım kalan bir aşk, emanet bir kalp ve kaderin sonsuz döngüsü” sözleriyle filmin aşk, kayıp ve tesadüflerle örülü dünyasına dair ipuçları veriyor.



Mavi’nin Özgür’e sorduğu “Bu zamana kadar neredeydin?” sorusu ise ikili arasında filizlenen duyguların en dokunaklı anlarından biri olarak öne çıkıyor.



Mehmet Günsür’ün serinin ilk filminden yıllar sonra yeniden hayat verdiği Özgür ile Devrim Özkan’ın canlandırdığı Mavi’nin yollarını kesiştiren ‘Aşk Tesadüfleri Sever 3’ Serkan Altunorak, Ümit Bülent Dinçer, Ülkü Hilal Çiftçi, Durukan Çelikkaya, Berrin Arısoy, Pınar Töre, Serhan Süsler, Müge Duygun, Rüzgar Eser Düzenli, Derinsu Sorak, Deren Baştaş, Belçim Bilgin, Ayda Aksel, Hüseyin Avni Danyal ve Güler Ökten rol alırken; Bennu Yıldırımlar, Zuhal Olcay, Uğur Polat, Emin Gürsoy, Ruhi Sarı ve Ayşe Arman da filme konuk oluyor.



Geçmişte yaşanan büyük bir kaybın izlerini taşıyan Özgür’ün hayatı, Mavi’yle yollarının kesişmesiyle beklenmedik bir yöne evriliyor. Yarım kalmış bir aşkın hatırası ile yeni bir başlangıcın ihtimalini bir araya getiren ‘Aşk Tesadüfleri Sever 3’, serinin geçmişinden izler taşırken Özgür ve Mavi üzerinden kendi hikâyesini kuruyor. Serinin önceki filmleriyle bağını korurken Özgür ve Mavi’yle yeni bir hikâyenin kapısını aralayan film, seriyi ilk kez izleyeceklerin de kolaylıkla dahil olabileceği bir dünya kuruyor.

Yarım kalan bir aşkın izlerini yeni bir başlangıçla buluşturan ‘Aşk Tesadüfleri Sever 3’, 20 Kasım’da CJ ENM dağıtımıyla sinemalarda!

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