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Boney M, İstanbul’da gala gecesini coşturdu!

Boney M, İstanbul’da gala gecesini coşturdu!

Boney M, İstanbul’da gala gecesini coşturdu!

Dünya müzik tarihinin efsane gruplarından BONEY M, Healy World’ün İstanbul’da düzenlediği Global Leadership Summit Istanbul 2026’nın gala gecesinde sahne aldı.

 Boney M, İstanbul’da gala gecesini coşturdu!


Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center’da gerçekleşen organizasyon, Uzakdoğu, Güney Amerika ve Avrupa’dan yaklaşık 300 konuğu buluşturdu.

Boney M, İstanbul’da gala gecesini coşturdu!
Healy Co-CEO’su Gaurav Yadav’ın ev sahipliğindeki gecede, başarılı isimlere ödülleri takdim edildi.

 Boney M, İstanbul’da gala gecesini coşturdu!

Ödül töreninin ardından sahneye çıkan BONEY M, sevilen şarkıları ve enerjik performansıyla geceye damga vurdu. Uluslararası konuklar, grubun unutulmaz parçaları eşliğinde müzik ve eğlence dolu bir gece yaşadı.

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