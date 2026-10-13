 Boney M, İstanbul’da gala gecesini coşturdu!

Dünya müzik tarihinin efsane gruplarından BONEY M, Healy World’ün İstanbul’da düzenlediği Global Leadership Summit Istanbul 2026’nın gala gecesinde sahne aldı.



Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center’da gerçekleşen organizasyon, Uzakdoğu, Güney Amerika ve Avrupa’dan yaklaşık 300 konuğu buluşturdu.



Healy Co-CEO’su Gaurav Yadav’ın ev sahipliğindeki gecede, başarılı isimlere ödülleri takdim edildi.

Ödül töreninin ardından sahneye çıkan BONEY M, sevilen şarkıları ve enerjik performansıyla geceye damga vurdu. Uluslararası konuklar, grubun unutulmaz parçaları eşliğinde müzik ve eğlence dolu bir gece yaşadı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.