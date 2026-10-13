  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kerimcan Durmaz'ın ablası Serap Akbudak Nişantaşı'nda ortaya çıktı! Akbudak bazı influencer'lara göndermede bulundu

Kerimcan Durmaz'ın ablası Serap Akbudak Nişantaşı'nda ortaya çıktı! Akbudak bazı influencer'lara göndermede bulundu

Kerimcan Durmaz'ın ablası Serap Akbudak Nişantaşı'nda ortaya çıktı! Akbudak bazı influencer'lara göndermede bulundu

Kerimcan Durmaz'ın influencer ablası Serap Akbudak, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Kerimcan Durmaz'ın ablası Serap Akbudak Nişantaşı'nda ortaya çıktı! Akbudak bazı influencer'lara göndermede bulundu

Bursa'da yaşadığını belirten influencer, "Bir ajansla görüşmeye geldim. Akşama döneceğim. Eşimin işi dolayısıyla Bursa'ya gittim. 15 yıldır oradayım" dedi. Kardeşine benzediğini söyleyen Akbudak, "Ondan yedi yaş büyüğüm. Gayet iyiyiz. O yoğun sürekli şehir dışında sahneleri var" diye konuştu. Durmaz'ın bazen sosyal medyada eleştirilmesine Akbudak, "Göz önünde olan herkes bunu mutlaka yaşıyor. Seveni kadar sevmeyeni de var" açıklamasını yaptı. Kendisine sunuculuk ve oyunculuk teklifleri geldiğini influencer, "En son görümce rolünde Kerimcan'ın klibinde oynamıştım. Ondan sonra söylendi" şeklinde konuştu.

Kerimcan Durmaz'ın ablası Serap Akbudak Nişantaşı'nda ortaya çıktı! Akbudak bazı influencer'lara göndermede bulundu
KENDİLERİNİ OBJE OLARAK KULLANANLAR VAR
Sosyal medyaya 15 yaş sınırı gelmesine Akbudak, "Bence de bazı mecralar kısıtlanmalı... Instagram için söylemiyorum ama bence de belli platformlar tehlike... Bende çocuklarıma izletmiyorum" açıklamasını yaptı. Akbudak, "Influencer neye dikkat etmeli?" sorusuna, "Özendirmemekte çok değerli... Yaşamımızın içinde paylaşımlar yapıyoruz ama insanlar olduğu konumdan rahatsız olup, 'Ben neden öyle değilim?' dememeli... Benim anlatmak istediğim en iyi şeyi en uygununa bulmak. İnsanları yanlış yönlendirmeden devam ederlerse daha iyi olur" yanıtını verdi. Özel yaşantılarıyla eleştirilen bazı influencer için Akbudak, "Deşifre edenler oluyor... Kendilerini obje olarak kullananlar var. Özel yaşantılar ve çarpık ilişkiler kötü, ve tasvip etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kerimcan Durmaz'ın ablası Serap Akbudak Nişantaşı'nda ortaya çıktı! Akbudak bazı influencer'lara göndermede bulundu
KERİMCAN ÇOK İYİ DAYI...
Kerimcan Durmaz'ın çocuklarıyla arasının iyi olduğunu belirten influencer, "Kerimcan çok iyi dayı... Ne isterlerse anında ertesi gün kapıda oluyor. Oğlum 16 yaşında kızım 4.5 yaşında" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Konu Komşu'nun Cannes çıkarması
  Magazin

Konu Komşu'nun Cannes çıkarması

Kendiniz İçin Doğru Parfümü Nasıl Bulabilirsiniz?
  Hayatın İçinden

Kendiniz İçin Doğru Parfümü Nasıl Bulabilirsiniz?

Rap müzik ve dijital dünyanın tanınan isimleri bir araya geldi
  Magazin

Rap müzik ve dijital dünyanın tanınan isimleri bir araya geldi

Ebru Yaşar'dan iddialı açıklamalar
  Magazin

Ebru Yaşar'dan iddialı açıklamalar

Boney M, İstanbul’da gala gecesini coşturdu!
  Magazin

Boney M, İstanbul’da gala gecesini coşturdu!

Seda Üren'in Nişantaşı tarzı
  Magazin

Seda Üren'in Nişantaşı tarzı