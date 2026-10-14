 Kubat söyletiyor, Beyazıt Öztürk eşlik ediyor

Kubat, müziği ve samimi sohbetleri buluşturduğu yeni YouTube projesi “Kubat’la Studio14” ile izleyici karşısına çıkıyor. “İki düet, bir muhabbet” sloganıyla hazırlanan programın ilk konuğu, esprileri ve sıcak sohbetiyle sevilen Beyazıt Öztürk! Bu kez soruları soran Kubat, mikrofon başına geçen ise Beyazıt! İkili, “Ayaş Yolları” ve “Haydar Haydar” için seslerini bir araya getirirken türkülerin arasına keyifli bir muhabbet de katıyor. Bir yanda Kubat’ın güçlü yorumu, diğer yanda Beyazıt’ın neşesi… Stüdyoda hem türkülere hem kahkahalara yer var!

14 KONUK, BOL MÜZİK, SOHBET VE EĞLENCE!

Müzisyenlerden oyunculara, yazarlardan ressamlara, doktorlardan şeflere uzanan konuk listesiyle “Kubat’la Studio14”, farklı dünyaları aynı mikrofonun etrafında buluşturuyor. Ahmet Güneştekin, Mehmet Yalçınkaya, Oktay Kaynarca, Olgun Şimşek ve Aşkım Kapışmak gibi isimlerin yer alacağı 14 konuklu projede, her bölüm iki düet ve samimi bir sohbetle renkleniyor. Konuklar bu kez müziğe olan tutkuları ve şarkılara eşlik eden hikâyeleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Projenin aranjelerinde Muhlis Gedik (Moogo), yönetmenliğinde ise Arda Ok imzası bulunuyor. “Kubat’la Studio14”, her çarşamba saat 12.00’de Kubat’ın YouTube kanalında. İlk buluşma Beyazıt Öztürk’le! Kubat ve Beyazıt Öztürk’ün birlikte seslendirdiği “Ayaş Yolları” ve “Haydar Haydar”, tüm dijital platformlarda yayında!

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