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Cenk Eren’den Zalim sürprizi

Cenk Eren’den Zalim sürprizi

Cenk Eren’den Zalim sürprizi

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Cenk Eren, Çapa Pera’da sahne aldı. Profesyonel sanat hayatının 30. yılını kutlayan sanatçı, yeni şarkısı “Zalim” ile de dikkat çekiyor.

 Cenk Eren’den Zalim sürprizi

Yaz sezonunu yoğun bir konser maratonuyla geçiren Cenk Eren, sahne temposuna rağmen stüdyo çalışmalarına da ara vermedi. Müzik kariyerinin 30. yılına özel hazırladığı yeni şarkılarının ilkini “Zalim” ile dinleyicileriyle buluşturan sanatçı, dört yeni şarkısının daha yolda olduğunu duyurdu.

Cenk Eren’den Zalim sürprizi
Çapa Pera sahnesinde “İçimdeki Fırtına”, “Arap Saçı”, “Büklüm Büklüm”, “Dilek Taşı” ve “Firuze” gibi unutulmaz şarkılara yer veren Eren, nostalji ağırlıklı repertuvarıyla dinleyicilerine keyifli bir gece yaşattı.

Cenk Eren’den Zalim sürprizi
30. YILA ÖZEL BÜYÜK KONSER
Cenk Eren, profesyonel sanat hayatının 30. yılına özel hazırlanan sahne şovu ve repertuvarıyla 13 Kasım Cuma akşamı Bostancı Gösteri Merkezi’nde sevenleriyle buluşacak. Sanatçı, 30 yıllık müzik yolculuğunun en özel şarkılarını seslendireceği bu özel konserde müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

 

 

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