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Şaşırtan karar! Zafer Algöz ve Can Yılmaz'ın Burda Olan Burda Kalır gösterisi bitti

Şaşırtan karar! Zafer Algöz ve Can Yılmaz'ın Burda Olan Burda Kalır gösterisi bitti

Şaşırtan karar! Zafer Algöz ve Can Yılmaz'ın Burda Olan Burda Kalır gösterisi bitti

Snob Magazin'in özel haberine göre; Zafer Algöz ve Can Yılmaz'ın yıllardır birlikte yaptığı Burda Olan Burda Kalır gösterisi sona erdi.

  Şaşırtan karar! Zafer Algöz ve Can Yılmaz'ın Burda Olan Burda Kalır gösterisi bitti

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde gösteri yapan ikili, projelerini sonlandırdı. Aynı zamanda YouTube'da izleyici karşısına ikili, bundan sonra izleyici karşısına tek çıkacakları öğrenildi.

Zafer Algöz, gösterilerine tek başına devam edecek. İkili, Burda Olan, Burda Kalır adlı 2 perde, 120 dakikalık ortak stand-up gösterileriyle Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki sahnelerde ve kongre merkezlerinde izleyiciyle buluşmuştu. İkili, gösterilerine 2019 yılında başlamıştı. Ünlü ismin aldığı bu şok karar, merak konusu oldu. Algöz, 14 Ekim'de Ankara'da tek başına Loading gösterisiyle izleyici karşısında olacak. 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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