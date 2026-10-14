 Teoman film izlerken uyuyakaldı

Teoman, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Sinema filminden erken çıkan şarkıcı, "Film güzeldi, ben erken kalktım bugün o yüzden izlerken uyuya kaldım. O yüzden boşuna zorlamayayım eve gidip, 'uyuyayım' dedim. 10 dakika uyumuşum. Çok beğendiğim yönetmenin filmiydi, güzül güzel evimde seyrederim sonra" dedi.



Sonbaharı sevdiğini belirten Teoman, "Çok seviyorum. Sabahın köründe kalktım dışarı çıktım" diye konuştu. Artık erken kalktığını belirten şarkıcı, "Ben erken yatıp erken kalkmayı seviyorum. Sabah sporu yapıyorum" şeklinde konuştu.

Sigarayı bırakmak istediğini belirten Teoman, "En büyük pişmanlığım sigaraya başlamak. Geçen sene azaltmakla ilgili planlama yaptım ama beceremedim. Bu sene inşallah beceririm. Kontrollerimi yapıyorum her şeyim sağlıklı... Yemeğe ve sağlığıma dikkat ediyorum" ifadelerini kullandı. Şarkıcı, "Evde yemek yapar mısınız?" sorusuna, "Öyle şeylerim yok. Evde hiçbir şey yapmam" yanıtını verdi.

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