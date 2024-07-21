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Asena'dan iddialı çıkış!

Asena'dan iddialı çıkış! "Sektörün bana ihtiyacı var" İşte detaylar...

Asena'dan iddialı çıkış!

Asena, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Asena'dan iddialı çıkış!

2017 yılında Hasan Dere ile evlendikten sonra Almanya'ya yerleşen oryantal, "Sahneyi özledim. Sahneyi şovla birleştirmeyi özledim. Sektörün bana ihtiyacı var. Yeni şarkım çıktı, güzel gidiyor. Dünyadaki akıma uyan bir şarkı. Şakasına başladık ciddi oldu" dedi.

Asena'dan iddialı çıkış!
Asena, "Sizden sonra sanki oryantallik bitti gibi. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Öyle gibi görünüyor. Aslında değerli dansçılar var. Görünmek mi istemiyorlar anlamıyorum. Aslında boşluk var çıksalar güzel olur" yanıtını verdi.

Asena'dan iddialı çıkış!
Teklifler aldığını belirten Asena, "Bu şarkımdan sonra benim dönemimdeki kişiler aradı, teklifler geldi. İstenmek, beğenilmek güzel ama ekim ayında gala yapacağım. Ondan sonra çıkacağım. Dansla şarkıyı birleştirdim. 50 kişilik orkestram var Doğu ve Batı..." diye konuştu.

 Asena'dan iddialı çıkış!

TADİLATI YAPILIYOR
Almanya'daki hayatından bahseden oryantal, "Eşimin iki balo salonu var. Düğün ve kına yapılıyor. Onların tadilatı yapılıyor şimdi. Organizasyon ve düğün işi kadın işi.

Asena'dan iddialı çıkış!
Ben de işin başındayım, patronumuz Hasan Dere... Burası ana vatanım. Orası minnoş vatanım. Almanya'yı seviyorum. Almancam iyi... Derdimi anlatabiliyorum" ifadelerini kullandı.

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