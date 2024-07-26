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Ebru Gündeş ile Murat Osman Özdemir'den aşk fotoğrafı!

Ebru Gündeş ile Murat Osman Özdemir'den aşk fotoğrafı! İşte detaylar...

Ebru Gündeş ile Murat Osman Özdemir'den aşk fotoğrafı!

Ebru Gündeş, şubat ayında Dubai'de evlendiği Murat Osman Özdemir ile fotoğrafını paylaştı.

Ebru Gündeş ile Murat Osman Özdemir'den aşk fotoğrafı!
Sanatçı, eşiyle karesine, "İyi ki" yazarak, kalp emojisi koydu.

 Ebru Gündeş ile Murat Osman Özdemir'den aşk fotoğrafı!

Çifte beğeni yağdı.

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