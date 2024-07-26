 Ebru Gündeş ile Murat Osman Özdemir'den aşk fotoğrafı!

Ebru Gündeş, şubat ayında Dubai'de evlendiği Murat Osman Özdemir ile fotoğrafını paylaştı.



Sanatçı, eşiyle karesine, "İyi ki" yazarak, kalp emojisi koydu.

Çifte beğeni yağdı.

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