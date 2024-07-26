İzzet Yıldızhan'ın eşi Ajda Yıldızhan, sanatçı için bakın ne yaptı?

İzzet Yıldızhan ve eşi Ajda Yıldızhan çifti, tatilde yeniden aşk tazeledi. Çift, tatilde yürüyüş yaparken objektiflere takıldı.



İkilinin, kombinleri dikkat çekerken, Ajda Yıldızhan'ın kolundaki dövme göze çarptı. Ajda Yıldızhan, koluna eşinin ismi İzzet'i dövme yaptırdığı görüldü. Ajda Yıldızhan'ın eşinin ismini koluna kazıtarak, Yıldızhan'a jest yaptı.

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