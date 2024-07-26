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Ozan Kaya Oktu Berlin Panteri oldu

Ünlü oyuncu Ozan Kaya Oktu Berlin Panteri oldu. İşte detaylar...

Ozan Kaya Oktu Berlin Panteri oldu

Ozan Kaya Oktu, Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın 'Ordinaryüs' lakaplı unutulmaz futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in hayatının anlatılacağı 'Lefter' filmde yer alacak.

 

Ozan Kaya Oktu Berlin Panteri oldu
Oyuncu, 1951'de Berlin'de Batı Almanya'ya karşı yapılan ve Türkiye'nin 2-1 kazandığı maçta yaptığı kurtarışlar neticesinde 'Berlin Panteri' lakabıyla anılmaya başlayan Turgay Şeren'e hayat verecek. Çekimleri başlayan proje öncesinde Oktu, çalışmalara başladı.

 Ozan Kaya Oktu Berlin Panteri oldu


Filmde kaleci rolünde olan oyuncu, çekimler öncesi antrenmanlar yaparak, yapım için çalışmalara başladı. Galatasaray'ın efsanesi Turgay Şeren'e hayat verecek olan Oktu, milli futbolcunun hayat hikayesini de ezberledi.

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