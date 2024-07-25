Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'den şaşırtan hamle!

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, geçtiğimiz yıl evlenmişti.



Çift, nisan ayında da kızı Mina İpek Tuncer'i kucağına almıştı.



Çiftin birbirini Instagram'dan takipten çıkması şaşırttı.

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