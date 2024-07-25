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Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'den şaşırtan hamle!

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'den şaşırtan hamle! İşte detaylar...

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'den şaşırtan hamle!

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, geçtiğimiz yıl evlenmişti.

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'den şaşırtan hamle!
Çift, nisan ayında da kızı Mina İpek Tuncer'i kucağına almıştı.

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'den şaşırtan hamle!
Çiftin birbirini Instagram'dan takipten çıkması şaşırttı.

 

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