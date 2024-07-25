Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü'nü kaybetmişti.



Sandra Pestemalciyan sevgilisi Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü'nün fotoğrafını paylaştı!

Sandra Pestemalciyan, kalp emojisi koydu.

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