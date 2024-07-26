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2024 World Miss Europe birincisi Elmas Yılmaz’ı kim ağlattı?

2024 World Miss Europe birincisi Elmas Yılmaz’ı kim ağlattı? İşte detaylar...

2024 World Miss Europe birincisi Elmas Yılmaz’ı kim ağlattı?

2024 World Miss Europe yarışmasında birinci seçilen Elmas Yılmaz, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

2024 World Miss Europe birincisi Elmas Yılmaz’ı kim ağlattı?
Bodrum tatilinden döndüğünü söyleyen model, "Son paylaştığım bikinili karemden dolayı linç yedim. 'Çıplak' olduğunu yazdılar. 'Aslında Avrupa'da böyle fotoğraflar' olur diye hem kadın hem erkekler yazdı" dedi.

 2024 World Miss Europe birincisi Elmas Yılmaz’ı kim ağlattı?

Yılmaz, "Yarışmadan sonra hayatınızda neler değişti?" sorusuna, "Oyunculukla ilgili ilerlemeyi düşünüyorum. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitim aldım. Yeni gelecek projeler için değerlendirmede bulunuyorum.

2024 World Miss Europe birincisi Elmas Yılmaz’ı kim ağlattı?

Şu an menajerim yok, arıyorum. İyi bir menajer istiyorum. Beş yıllık sözleşme yaptırır, tazminatı dolar üzerinden istiyorlar ve 'Evlenmeyeceksin' diye madde koyuyorlar. Demet Akalın destek oldu yarışmadan sonra... Kendisiyle konuşuyoruz. Tatlı bir kadın" yanıtını verdi.

 2024 World Miss Europe birincisi Elmas Yılmaz’ı kim ağlattı?

Paris Fashion Week'ten teklif aldığını belirten Yılmaz, "Hayatımın fırsatı kaçtı. 25 Haziran'da yürüyecektim. Vizem çıkmadığı için gidemedim. Çok ağladım. Vizem geçen hafta çıktı" diye konuştu.

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