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Ali Ağaoğlu ile Bige Yıldırımer evlendi

Ali Ağaoğlu ile Bige Yıldırımer evlendi

Ali Ağaoğlu ile Bige Yıldırımer evlendi

İş insanı Ali Ağaoğlu'nın (72), 6'ncı kez baba olacağı öne sürülmüştü. 2007 Miss Model of Turkey birincisi Bige Yıldırımer'in (36) 3 aylık hamile olduğu iddia edilmişti. Bige Yıldırımer, iş insanı ile evlendiklerini açıkladı.

Ali Ağaoğlu ile Bige Yıldırımer evlendi
Yıldırımer, "Bu sabah uzun zamandır büyük bir özenle sakladığımız ve emek vererek büyüttüğümüz hikayemizin artık kendi yolunu bulduğunu gördük. Bazı mutluluklar vardır; ne kadar sessiz yaşanırsa yaşansın, zamanı geldiğinde kendini göstermenin bir yolunu bulur. Bu nedenle, çıkan haberlerin ardından kısa bir açıklama yapma gereği duyduk. Son yurtdışı tatilimizde hayatlarımızı sonsuza dek birleştirerek yolumuza devam etmeye karar verdik. Bu güzel haberi, haziran sonunda evimizde gerçekleştireceğimiz küçük ve özel bir kutlamada ailemiz ve yakın dostlarımızla paylaşmayı planlıyorduk. Ancak haberin bizden önce duyulması, bizim için de beklenmedik ama tatlı bir sürpriz oldu. Yine de bu mutluluğu sizlerle paylaşmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyuyoruz" dedi.

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