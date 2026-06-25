Uluslararası Karma Resim Sergisi Maçka’da kapılarını açtı    

İstanbul’da sanat ve sosyal sorumluluğu bir araya getiren karma Sergi açılış davetiyle sanatseverleri bir araya getirdi. Farklı ülkelerden 22 sanatçının eserlerinin yer aldığı uluslararası karma resim sergisi, Maçka’daki Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği’nde sanatseverlerle buluştu. Sergide satışa sunulan eserlerden elde edilecek gelirin bir bölümünün Türk Böbrek Vakfı’na bağışlanacak olması, etkinliği yalnızca bir sanat organizasyonu olmanın ötesine taşıyor.

Kültürler arası sanatsal etkileşime ev sahipliği yapan sergi, sanatın evrensel dilini toplumsal dayanışmayla buluştururken, böbrek hastalarının yaşamlarına dokunacak önemli bir destek mekanizmasına da katkı sunuyor.



TBV BAŞKANI TİMUR ERK: SANATIN EVRENSEL DİLİ VE İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ ORTAYA KOYAN BİR SERGİ

Serginin açılışına katılan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, sanatçıların gösterdiği duyarlılığın son derece kıymetli olduğunu belirterek: “Sanatın kapsayıcı ve evrensel diline şahitlik ediyoruz. Hem bu denli büyük bir serginin hayata geçirilmesinden hem de tüm sanatçılarımızın duyarlı davranarak elde edilecek gelirin bir bölümünü vakfımıza, böbrek hastaları için bağışlayacak olmalarından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu anlamlı dayanışmaya katkı sunan tüm sanatçılarımızı hem eşsiz eserleri hem de örnek davranışları için kutluyorum” dedi. Erk, sanatın yalnızca estetik bir ifade biçimi olmadığını, aynı zamanda toplumsal farkındalık yaratma ve dayanışmayı güçlendirme açısından da önemli bir araç olduğunu vurguladı.

Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği’nde açılan sergi, farklı coğrafyalardan sanatçıların eserlerini aynı mekânda bir araya getirerek ziyaretçilere zengin bir görsel deneyim sunuyor. Her biri farklı hikâyeler ve bakış açıları taşıyan çalışmalar, sanatın sınırları aşan gücünü ortaya koyarken, ortak bir amaç etrafında birleşmenin de mümkün olduğunu gösteriyor.

Sergi, 30 Haziran’a kadar, Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği – Maçka adresinde ziyaret edilebilecek.

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