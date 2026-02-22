  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

TalkNTraining ile İlham Veren Buluşmalar

TalkNTraining tarafından hayata geçirilen “İlham Veren Buluşmalar” serisinin son etkinliği, Taş Yapı Şişli Etkinlik Alanı’nda yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinlikte iş dünyasının bugünü ve yarınını şekillendiren başlıklar çok boyutlu bir perspektifle ele alındı.

TalkNTraining ile İlham Veren Buluşmalar

 

“İnsan, Teknoloji ve Değerler, 2026’da İş Dünyasını Şekillendiren Trendler” temasıyla düzenlenen etkinlik, liderleri, karar vericileri, akademisyenleri ve farklı disiplinlerden uzmanları ilham, bilgi ve ortak akıl etrafında bir araya getirdi.

Etkinlik, TalkNTraining Kurucu Ortakları Buket Güngen ve Özlem Arslan Kart’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Açılış konuşmasında “Ben” yerine “Biz” diyen, toplumsal faydayı merkeze alan, ilhamı birlikte çoğaltmayı hedefleyen ve insanla teknolojiyi birleştiren bir vizyon vurgulandı.

TalkNTraining ile İlham Veren Buluşmalar

Programın Master of Ceremony görevini, Umut Metin (Editör & İçerik Üretici) ve Av. Eda Uslu (JCI İstanbul – İş Dünyasından Sorumlu Başkan Yardımcısı) üstlendi.

TalkNTraining ile İlham Veren Buluşmalar

Moderatörlüğünü Grafi2000 Productions Kurucusu, Karikatürist ve Yapımcı Varol Yaşaroğlu üstlendiği panelde, konuşmacılar arasında Volkan Kılıç (Kuantum Araştırma Kurucusu), Berkay Bekar (JCI İstanbul 2026 Dönem Başkanı), Bahar Selin Akgün (Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni), Münteha Adalı (Güvensan CEO’su, ARYA Yatırım Platformu Kurucu Ortağı, Sosyal Etki & Sosyal Fabrika Kurucusu) ve Ömer Barbaros Yiş (Karaca International Genel Müdürü) yer aldı.

TalkNTraining ile İlham Veren Buluşmalar

Taş Yapı, Memorial Sağlık Grubu, Üstün Patent, UPGun AI, Locman Italy, JCI İstanbul ve Hedef Ege Sigorta iş birlikleriyle gerçekleşen ilham veren buluşma platformunda yüksek etkileşim ve güçlü geri bildirim sinerjisi oluştu.  

TalkNTraining’in ilham veren yaklaşımıyla hayata geçirilen “İlham Veren Buluşmalar”, iş dünyasında yalnızca konuşulan değil, birlikte düşünülen, paylaşılan ve çoğaltılan bir etki alanı yaratmaya devam ediyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

'İlham Veren Buluşmalar' Memorial'da gerçekleşti
  Güncel

'İlham Veren Buluşmalar' Memorial'da gerçekleşti

GYİAD üyeleri yaza merhaba partisinde buluştu
  Güncel

GYİAD üyeleri yaza merhaba partisinde buluştu

Özlem Arslan Kart TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali'nin ödül törenine katıldı
  Cemiyet

Özlem Arslan Kart TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali'nin ödül törenine katıldı

Ünlü şef Hazer Amani’den GYİAD üyelerine özel yemek
  Magazin

Ünlü şef Hazer Amani’den GYİAD üyelerine özel yemek

Anne-oğul galada
  Cemiyet

Anne-oğul galada

29. TOYP Türkiye Ödülleri sahiplerini buldu  
  Güncel

29. TOYP Türkiye Ödülleri sahiplerini buldu  