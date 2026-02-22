TalkNTraining ile İlham Veren Buluşmalar

“İnsan, Teknoloji ve Değerler, 2026’da İş Dünyasını Şekillendiren Trendler” temasıyla düzenlenen etkinlik, liderleri, karar vericileri, akademisyenleri ve farklı disiplinlerden uzmanları ilham, bilgi ve ortak akıl etrafında bir araya getirdi.

Etkinlik, TalkNTraining Kurucu Ortakları Buket Güngen ve Özlem Arslan Kart’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Açılış konuşmasında “Ben” yerine “Biz” diyen, toplumsal faydayı merkeze alan, ilhamı birlikte çoğaltmayı hedefleyen ve insanla teknolojiyi birleştiren bir vizyon vurgulandı.

Programın Master of Ceremony görevini, Umut Metin (Editör & İçerik Üretici) ve Av. Eda Uslu (JCI İstanbul – İş Dünyasından Sorumlu Başkan Yardımcısı) üstlendi.

Moderatörlüğünü Grafi2000 Productions Kurucusu, Karikatürist ve Yapımcı Varol Yaşaroğlu üstlendiği panelde, konuşmacılar arasında Volkan Kılıç (Kuantum Araştırma Kurucusu), Berkay Bekar (JCI İstanbul 2026 Dönem Başkanı), Bahar Selin Akgün (Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni), Münteha Adalı (Güvensan CEO’su, ARYA Yatırım Platformu Kurucu Ortağı, Sosyal Etki & Sosyal Fabrika Kurucusu) ve Ömer Barbaros Yiş (Karaca International Genel Müdürü) yer aldı.

Taş Yapı, Memorial Sağlık Grubu, Üstün Patent, UPGun AI, Locman Italy, JCI İstanbul ve Hedef Ege Sigorta iş birlikleriyle gerçekleşen ilham veren buluşma platformunda yüksek etkileşim ve güçlü geri bildirim sinerjisi oluştu.

TalkNTraining’in ilham veren yaklaşımıyla hayata geçirilen “İlham Veren Buluşmalar”, iş dünyasında yalnızca konuşulan değil, birlikte düşünülen, paylaşılan ve çoğaltılan bir etki alanı yaratmaya devam ediyor.

