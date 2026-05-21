  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kadir İnanır entübe edildi

Kadir İnanır entübe edildi

Kadir İnanır entübe edildi

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Kadir İnanır (77), entübe edildi. Geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve zatürre teşhisi ile yoğun bakıma alınan Kadir İnanır için hayat arkadaşı Jülide Kural açıklama yaptı.

Kadir İnanır entübe edildi
Jülide Kural, "Maalesef Kadir biraz önce entübe edildi. Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Pırlanta Tektaş Yüzük: Aşkın ve Zarafetin Değişmeyen Sembolü
  Hayatın İçinden

Pırlanta Tektaş Yüzük: Aşkın ve Zarafetin Değişmeyen Sembolü

Özge Ulusoy yatırımını nereye yaptığını açıkladı?
  Magazin

Özge Ulusoy yatırımını nereye yaptığını açıkladı?

Bestemsu Özdemir: Bu dönemde anne olduğum için kendimi şanssız hissediyorum
  Magazin

Bestemsu Özdemir: Bu dönemde anne olduğum için kendimi şanssız hissediyorum

Cirque du Soleil ekibi İstanbul’a geldi!
  Hayatın İçinden

Cirque du Soleil ekibi İstanbul’a geldi!

Seren Uzun ile Sinan Öztürk evlendi
  Magazin

Seren Uzun ile Sinan Öztürk evlendi

Berkay kızını arabanın ön koltuğuna oturtması dikkat çekti
  Magazin

Berkay kızını arabanın ön koltuğuna oturtması dikkat çekti