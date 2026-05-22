Ünlü iş insanı Barış Baran Aras 45 kilo verdi

İş dünyasının ünlü ismi Barış Baran Aras, verdiği 45 kiloyla adeta yeniden doğdu.



Üstelik bu değişimin arkasında iğne ya da estetik değil; spor, disiplinli yaşam ve sağlıklı beslenme var. 7 ay boyunca alkolü de tamamen bırakan Aras’ın dönüşümü sosyal medyada dikkat çekti. Bu süreç ona sadece yeni bir görünüm değil, yeni bir aşk da getirdi… Zayıfladıktan sonra stilini yenilemek isteyen Aras, gardırop ve imaj danışmanlığı aldığı stilist Neşe Öner’e aşık oldu. Stil danışmanlığıyla başlayan tanışıklık, zamanla romantik bir ilişkiye dönüştü. Paris’te romantik bir tatil yapan çiftin, turist kalabalığını aşarak Mona Lisa’nın önünde verdiği poz da sosyal medyada ilgi gördü.

