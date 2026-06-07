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Gülşen yaz turnesine Antalya'dan başlangıç yaptı

Gülşen yaz turnesine Antalya'dan başlangıç yaptı

Gülşen yaz turnesine Antalya'dan başlangıç yaptı

Türk pop müziğinin en güçlü kadın sanatçılarından Gülşen, 6 Haziran akşamı Bayhan Müzik organizasyonuyla Antalya Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu.

 Gülşen yaz turnesine Antalya'dan başlangıç yaptı

Yaz turnesine Antalya'da başlayan sanatçı, hit şarkıları, etkileyici performansı ve sahne şovuyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

 Gülşen yaz turnesine Antalya'dan başlangıç yaptı

Konser boyunca binlerce müziksever Gülşen'in sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederken, sanatçı sahnedeki güçlü duruşu ve enerjisiyle izleyicileri adeta büyüledi.

 Gülşen yaz turnesine Antalya'dan başlangıç yaptı

Yaz turnesine hız kesmeden devam eden sanatçı, Bayhan Müzik organizasyonuyla 7 Haziran'da Denizli Açıkhava Tiyatrosu'nda, 11 Haziran'da ise Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alarak sevenleriyle buluşmaya devam edecek.

Gülşen yaz turnesine Antalya'dan başlangıç yaptı

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