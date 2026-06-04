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Bülent Serttaş: Sanat hayatımda ilk kez bu şarkı da heyecanlandım

Bülent Serttaş: Sanat hayatımda ilk kez bu şarkı da heyecanlandım

Bülent Serttaş: Sanat hayatımda ilk kez bu şarkı da heyecanlandım

Ünlü sanatçı Bülent Serttaş, 'Eller Yukarı Teslim Ol' yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Bülent Serttaş: Sanat hayatımda ilk kez bu şarkı da heyecanlandım
Pek çok hit şarkıya imza atan Bülent Serttaş, "35 yıllık sanat hayatımda ilk kez heyecanlandığım şarkı oldu" dedi.

Bülent Serttaş: Sanat hayatımda ilk kez bu şarkı da heyecanlandım
Söz ve Müziği Seval Aral'a ait olan şarkı da Serttaş'ın eşi Selvi hanım da Yapımcı olarak single'da yerini aldı. Bülent Serttaş, Aşk Bodrum'da Yaşanır'ı okuduğunda bu şarkı seni bozar diyenlere yıllardır dillerde olan şarkımın ardından Eller Yukarı Teslim Ol ile bu yaz 7'de 77'ye herkesi oynatacağını ve yazın hiti olacağını söyledi. Bülent Serttaş'ın yeni single 5 Haziran'da tüm dijital platformlarda yerini alacak.

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