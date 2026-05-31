 Sevda Erginci, Bir Anne Hakkında ile Shanghai’da dünya prömiyerine hazırlanıyor!

Başrolünde Sevda Erginci’nin yer aldığı, yapımcılığını Betül Demir’in üstlendiği ve yönetmen Büşra Bülbül’ün ilk kurmaca uzun metraj filmi Bir Anne Hakkında, dünya prömiyerini Shanghai’da gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Film, 14-21 Haziran tarihleri arasında Çin’in Shanghai şehrinde düzenlenecek olan Shanghai International Film Festival kapsamında, Asian New Talents Yarışması’nda izleyiciyle buluşacak.

Sevda Erginci’nin performansıyla dikkat çeken yapım, uluslararası yolculuğuna prestijli festivalden güçlü bir başlangıç yapıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.